Foot Locker dévisse de plus de 30 % après avoir revu à la baisse ses prévisions

Les actions de Foot Locker se sont effondrées de plus de 30 % dans les échanges avant ouverture mercredi, après que le détaillant a abaissé ses prévisions annuelles. Le groupe spécialisé dans la vente de chaussures et de vêtements de sport souffre d'une demande plus faible de la part des consommateurs face à une inflation encore élevée.