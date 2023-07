Forte baisse annuelle pour les prix à la production en Belgique

En mai 2023, les prix à la production industrielle ont diminué de 1,5% dans la zone euro et de 0,5% dans l'Union européenne par rapport à mai 2022, selon des estimations d'Eurostat publiées mercredi. La Belgique figure parmi les pays européens dont les prix à la production ont le plus diminué en un an (-9,6%), aux côtés de la Grèce (-10,6%) et de l'Irlande (-9,7%).