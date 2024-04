"Garagiste" des F16 de l'armée belge: quelle est la mission d'Orizio?

Stéphane Burton, CEO du groupe aérospatial belge Orizio, était l'invité de Martin Buxant ce matin sur bel RTL.

Il a notamment été question de la guerre en Ukraine puisque les F16 qui s'y rendent sont entretenus par la société de Stéphane Burton.

"On fait l'entretien des F16 de l'armée belge et on fait aussi la remise en état des F16 qui vont partir vers l'Ukraine, mais en tant que participants de la chaîne logistique de l'armée. Ça veut dire que l'armée belge a reçu une mission du gouvernement belge de participer à une coalition et donc elle demande à son industrie, en gros, c'est son garagiste, de l'aider à participer à remettre ses avions en état".