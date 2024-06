Gare aux offres d'investissement dans les métaux précieux, prévient la FMSA

L'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) met en garde vendredi les Belges contre des offres frauduleuses d'investissement dans les métaux précieux et le développement d'"éco-parkings". Le régulateur du secteur financier a reçu ces dernières semaines des signalements concernant trois sociétés, qui ne sont pas autorisées à fournir des services d'investissement en Belgique et dont certaines usurpent l'identité de gros acteurs du secteur de l'énergie.