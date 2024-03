Grand baromètre: le pouvoir d’achat inquiète les Belges, où le prochain gouvernement fédéral va-t-il faire des économies?

Partager:

Sondage Ipsos réalisé en ligne du 11 au 18 mars 2024 auprès de 2600 répondants. La marge d'erreur maximale, est de 3% en Wallonie eten Flandre et de 4% à Bruxelles.



Parmi les questions d’actualité du grand baromètre : le porte-feuille des Belges. Le coût de la vie est la préoccupation numéro un. Le pouvoir d’achat inquiète d’autant plus les Belges que le prochain gouvernement fédéral devra économiser pour éviter d’accroitre l’endettement du pays et son déficit. Il faudra mettre la main au portefeuille. Flamands et bruxellois sont majoritairement d’accord et 46% des wallons. Le déficit s’élèvera à 39 milliards en 2029 à politique inchangée.

Alors où faire des économies ? vaDans les dotations de la famille royale, dans le domaine de l’immigraiton et de l’asile, et dans la gestion des administrations publiques. Surement pas dans la santé, les pensions, l’enseignement ou la sécurité. Etes vous d’accord de payer votre nourriture plus chère pour soutenir les revenus des agriculteurs ? Oui , mais c’est moins vrai pour le PTB qui pourtant soutient le plus massivement le mouvement de protestation des agriculteurs. Enfin, l’idée de travailler 4 jours par semaine au lieu de 5 sans perte de salaire est jugée crédible par un majorité de francophones et pas crédible pour deux flamands sur trois. Parmi les questions d’actualité qui font l’objet du grand baromètre : la sécurité. 58% des sondés se sentent moins en sécurité à Bruxelles depuis la multiplication des faits de violences liées à la drogue ces dernières semaines. Ce sentiment est exacerbé chez les Bruxellois dont les deux tiers parttiagent le sentiment d’insécurité.