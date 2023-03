Ikea rappelle un jouet en raison d'un risque d'étouffement

La chaîne d'ameublement Ikea demande aux clients ayant acquis le jeu de pêche multicolore Blavingad de ne plus l'utiliser et de contacter l'entreprise afin d'être remboursés. Des petits rivets sur le jouet peuvent se détacher et présenter un risque d'étouffement, notamment pour les enfants en bas âge, précise-t-on mardi dans un communiqué.