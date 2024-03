ImpaktEU, le fonds d'investissement de dette privée, a levé plus de 15 millions d'euros

ImpaktEU a levé plus de 15 millions d'euros au deuxième closing de son fonds d'investissement de dette privée dédié à la microfinance et à l'entreprenariat social, annonce-t-il vendredi par voie de communiqué. Le fonds, lancé en 2022 par Inpulse Investment Manager et Funds For Good, vise les 100 millions d'euros d'ici la fin 2026.