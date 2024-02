ING double son bénéfice annuel à plus de 7 milliards d'euros

ING a doublé son bénéfice net l'année dernière pour atteindre près de 7,3 milliards d'euros. Le groupe financier néerlandais a principalement bénéficié de la hausse des taux d'intérêt, qui a permis à ING de réaliser des marges plus importantes sur l'épargne, par exemple. C'est ce qu'a indiqué la banque jeudi matin.

"À bien des égards, 2023 a été une année difficile, car des chocs géopolitiques et économiques ont affecté nombre de nos clients et les sociétés dans lesquelles nous opérons. Dans le même temps, la plupart des économies se sont montrées résilientes, avec un faible taux de chômage, une inflation en baisse et des taux d'intérêt positifs", a déclaré le dirigeant Steven van Rijswijk.

Il a en outre souligné qu'ING s'est développée grâce aux hypothèques. La banque a également réussi à augmenter le nombre de ses clients qui bénéficient de plusieurs services, en particulier en Allemagne, en Espagne et aux Pays-Bas.