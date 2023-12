"Inno est totalement indépendant de Signa Holding", affirme sa direction

Alors que Signa Holding a enclenché cette semaine une procédure de dépôt de bilan, la direction des magasins belges Inno affirme vendredi qu'elle "est et restera totalement indépendante" du holding. Les dernières informations n'auront aucun impact sur la procédure de vente des magasins belges.

"La chaîne belge de grands magasins Inno n'est pas affectée par les difficultés financières de Signa Holding, le groupe autrichien d'immobilier et de commerce de détail qui détient Galeria, la société mère d'Inno", indique la direction dans un communiqué. "Ce qui se passe chez Signa n'aura pas non plus d'effet sur la vente ou sur la procédure qui s'y rapporte."

"Notre repositionnement stratégique de ces dernières années a porté ses fruits", assure Armin Devender, patron d'Inno Belgique. "Au cours de l'exercice 2021-2022, Inno a réalisé un EBITDA positif de plus de 10 millions d'euros, et pour l'exercice qui vient de s'achever, nous nous dirigeons également vers un excellent résultat."