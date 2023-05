Jan De Nul et Denys vont poser des câbles en Allemagne

Un consortium regroupant les entreprises belges Jan De Nul et Denys va poser 2.000 km de câbles en Allemagne, indique vendredi Jan De Nul.

Ce consortium entre Jan De Nul, LS Cable & System et Denys a remporté un contrat du gestionnaire de réseau néerlandais TenneT pour poser des câbles en Allemagne. Concrètement, cela concerne des raccordements au réseau de plusieurs parcs éoliens off-shore.

TenneT a annoncé vendredi le déploiement de 7.000 km de câbles pour 15 raccordements au réseau on- et offshore en Allemagne et aux Pays-Bas. Les deux entreprises belges se chargeront de 2.000 km.

Ces contrats ont une valeur totale de 5,5 milliards d'euros.