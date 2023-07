KBC et CBC augmenteront les taux d'intérêt de leurs comptes d'épargne

Les clients de KBC et CBC bénéficieront d'un taux de base et d'une prime de fidélité plus élevés sur les comptes d'épargne réglementés à partir du 1er août.

Tous les clients particuliers des deux banques jouiront d'un taux de base et d'une prime de fidélité plus élevés sur leurs comptes Start2Save et Start2Save4, qui bénéficient d'un taux d'intérêt plus élevé, ainsi que sur leurs comptes d'épargne ordinaires.

Le taux d'intérêt du compte d'épargne ordinaire est adapté comme suit: le taux de base passe de 0,35% à 0,45% et la prime de fidélité pour l'argent laissé sur le compte pendant au moins un an sans interruption évolue de 0,25% à 0,45%. Soit un taux d'intérêt total de 0,90%.