La Banque nationale de Belgique va rénover son siège d'ici 2030

La Banque nationale de Belgique (BNB) va procéder à la rénovation de son siège central à l'horizon 2030. Moderne, convivial et performant en matière de consommation d'énergie, le nouveau bâtiment permettra une meilleure utilisation de l'espace, plus en phase avec les modes de travail actuels, selon les ambitions du cahier des charges dévoilées jeudi.

À l'heure actuelle, le personnel de la Banque nationale est réparti dans plusieurs immeubles situés sur le Boulevard de Berlaimont et Place Sainte Gudule. À terme, à l'horizon 2030, tous les collaborateurs seront réunis dans un seul et même bâtiment, actuellement appelé "BNB1" et situé au n°3 du boulevard de Berlaimont.

"Concentrer tout son personnel dans un seul et même bâtiment permettra à la Banque nationale de réaliser un gain considérable en termes de superficie occupée (80.000m² contre 217.000m² à l'heure actuelle). Un choix qui se justifie d'autant plus que, depuis la crise sanitaire, le télétravail s'est généralisé et que la Banque l'autorise à hauteur de 50% du temps de travail", pointe la BNB.