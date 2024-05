La banque Triodos souhaite être cotée à la Bourse d'Amsterdam

La banque, qui se définit comme "durable et éthique" et est également active en Belgique, fonctionne depuis sa création en 1980 via des certificats de dépôt qui ne peuvent être négociés ailleurs. Ces certificats donnent droit à leur détenteur à un dividende.

Durant la crise du coronavirus, les investisseurs ont voulu se débarrasser massivement de leurs certificats. Les négociations des certificats ont été mises à l'arrêt en 2020 mais ont repris trois ans après, le 5 juillet dernier, via une bourse alternative.