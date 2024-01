La BEI injecte 190 millions d'euros dans la transition énergétique de Resa

Plus précisément, ce dernier pourra ainsi concrétiser le premier volet de son plan industriel pour les années 2023 à 2026, avec des investissements pour moderniser, renforcer et numériser les réseaux, et contribuer à la sécurité d'approvisionnement.

Dans un premier temps, il s'agira principalement du renforcement de la puissance des installations aériennes et des câbles souterrains, transformateurs et postes électriques ainsi que le déploiement des compteurs digitaux pour l'autonomisation du réseau.