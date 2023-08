La BNB active le coussin de fonds propres contracyclique au 4e trimestre

Concrètement, le CCyB sera activé dès le 1er octobre et mènera à la constitution par les banques d'un coussin d'environ 1,1 milliard d'euros pour le 1er avril 2024 (soit un taux CCyB de 0,5%) et d'environ 2,3 milliards le 1er octobre 2024 (taux de 1%).

Parallèlement, le taux du coussin sectoriel pour le risque systémique relatif aux prêts hypothécaires belges, qui s'élève actuellement à 9%, il sera de 6% le 1er avril, et sera passé d'un montant d'environ 2 milliards d'euros à 1,3 milliard.

"Considérés dans leur ensemble, ces deux coussins de fonds propres macroprudentiels passeront donc de 2 milliards d'euros actuellement, à 2,5 milliards d'euros le 1er avril 2024 et à 3,6 milliards le 1er octobre 2024", précise la BNB. Le conseil des ministres a d'ores et déjà approuvé le nouveau règlement et l'arrêté royal d'approbation doit être publié au Moniteur belge dans les semaines qui viennent.