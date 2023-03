La BNB garde à 0% le taux de coussin contracyclique des banques, invitées à la prudence

La Banque nationale de Belgique (BNB) a décidé de maintenir à 0% le taux de coussin de fonds propres contracyclique des banques belges afin que ces dernières utilisent leurs "amples réserves de fonds propres disponibles" pour soutenir l'économie belge, via l'octroi de crédits aux ménages et entreprises non financières. Ce maintien à 0%, en vigueur depuis plusieurs trimestres, est prolongé au deuxième trimestre 2023.