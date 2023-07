La cocaïne continue d'affluer sur le port d'Anvers

La douane signale une hausse de 21% de la saisie de cocaïne par rapport au premier semestre de 2022. Le chiffre enregistré en 2021 est plus élevé, mais il s'explique par des prises exceptionnelles réalisées, cette année-là, dans le cadre de l'opération européenne Sky ECC.

Outre les saisies, la production et la consommation de cocaïne continuent aussi d'augmenter dans le monde entier. C'est principalement en Colombie et en Bolivie que la production est en hausse. La plupart des drogues venues d'Amérique du Sud et destinées à Anvers proviennent, elles, d'Équateur et du Panama.