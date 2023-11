La Commission européenne autorise l'acquisition de stations TotalEnergies par Couche-Tard

La Commission européenne autorise l'acquisition de stations-services du groupe TotalEnergies en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas par la société canadienne Couche-Tard, a-t-elle annoncé lundi.

Cette opération ne soulèverait pas de problème de concurrence, a conclu la Commission.

Total avait annoncé en mars vouloir céder l'intégralité de ses stations-services en Allemagne et aux Pays-Bas. En Belgique et au Luxembourg, où le géant français se dit leader, une coentreprise entre TotalEnergies (40%) et Couche-Tard (60%) sera créée pour exploiter 619 stations-service.