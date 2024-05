La contrebande d'or africain "prend de l'ampleur" selon une ONG suisse

Selon l'ONG, le phénomène de contrebande de l'or africain prend de l'ampleur puisqu'elle a "plus que doublé entre 2012 et 2022".

Dans ce rapport, intitulé "Sur la piste de l'or africain", Swissaid affirme qu'"entre 321 et 474 tonnes d'or artisanal" sont exportées tous les ans "en contrebande" d'Afrique, représentant "entre 24 et 35 milliards de dollars".

L'Afrique est le principal continent producteur d'or au monde, avec le Ghana, l'Afrique du Sud, le Mali et le Burkina Faso en tête de la production.

L'or joue un rôle déterminant dans les économies africaines, à la fois "source de revenus pour des millions de mineurs artisanaux", "principale source de recettes pour de nombreux Etats", mais aussi "outil de financement de groupes armés" et "cause de graves violations des droits humains et dégradations de l'environnement", pointe Swissaid.

L'ONG épingle le rôle de Dubaï, "plaque-tournante internationale du commerce de l'or" à partir de laquelle "l'or africain prend le chemin de différents pays" dont la Suisse, "deuxième plus grand pays importateur d'or africain après les Emirats", mais aussi vers l'Inde.