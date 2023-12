La croissance économique devrait progresser de 0,4% au quatrième trimestre, selon la BNB

La croissance économique belge s'est établie à 0,4% au troisième trimestre, soit un résultat un peu plus élevé que prévu, indique lundi la Banque nationale de Belgique (BNB). D'après ses estimations, la croissance du PIB devrait par contre ralentir quelque peu, à 0,3%, durant les trois derniers mois de 2023.

L'activité économique belge s'est légèrement accélérée pour atteindre 0,4% au troisième trimestre de 2023, contre 0,3% au deuxième. Il s'agit d'une faible révision à la baisse par rapport à l'estimation "flash précédente", mais ce résultat reste supérieur de 0,2 point de pourcentage à l'estimation de septembre.

Entre début juillet et fin septembre, la croissance du PIB a bénéficié du renforcement modéré de la consommation privée et des services. L'expansion de la consommation des ménages devrait de nouveau s'accélérer au quatrième trimestre de cette année, à la faveur de la confiance des consommateurs, qui est orientée à la hausse, et de la croissance du pouvoir d'achat qui a été soutenue, prévoit la BNB.