La distribution du courrier perturbée jeudi par un mouvement de grève chez bpost

"Nous allons remettre une lettre à la présidente du conseil d'administration, avec un message à la fois pour le CA et pour le monde politique", explique Thierry Tasset, secrétaire général à la CGSP Poste. "Nous sommes dans le noir complet depuis des mois et nous avons besoin de réponses concrètes. La distribution des journaux et périodiques représente 4.000 emplois, directement menacés."

Les syndicats appellent l'État à financer la transition vers un modèle qui permettra, dès le 1er juillet, à chaque éditeur de choisir à quel distributeur il souhaite faire appel. "Ce nouveau modèle va être très complexe à mettre en place et risque de menacer directement le droit à l'information des citoyens. Il faudra que le gouvernement donne les moyens aux éditeurs de faire face à des coûts de distribution bien plus élevés", souligne encore Thierry Tasset.