La facture énergétique baisse à nouveau

Les prix de l'électricité et du gaz naturel sont en baisse d'environ 10% en février, selon les chiffres de la CREG, le régulateur fédéral de l'énergie. Les personnes qui optent pour un contrat à prix fixe paieront 500 euros de plus.

Un contrat de gaz à prix variable sera également 10% moins cher qu'en janvier (45 euros par mégawattheure), et un contrat fixe 8% moins onéreux (62 euros par mégawattheure).

Les prix sont en baisse depuis 2023, après le pic historique de l'automne 2022. L'électricité et le gaz naturel restent toutefois nettement plus chers qu'il y a quelques années. Les produits variables se rapprochent lentement du niveau de prix d'avant la pandémie, selon la CREG.

Le prix des produits fixes diminue plus lentement que celui des contrats variables, en raison de la "prime de risque" que le fournisseur facture pour la garantie du prix. En février, la différence de prix entre le contrat variable le moins cher et le contrat fixe le moins cher s'élève à environ 170 euros pour l'électricité, 300 euros pour le gaz en Wallonie et 330 en Flandre.