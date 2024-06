La fédération des librairies-presse appelle à la vigilance face aux joueurs problématiques

La fédération professionnelle des librairies-presse Perstablo demande mardi à ses membres d'être plus attentifs aux comportements de jeu problématiques et aux mineurs qui tentent de jouer. Cet appel s'inscrit dans le contexte d'un été chargé sur le plan sportif, avec notamment l'Euro de football et les Jeux olympiques, indique la fédération.