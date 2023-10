La livre recule avec un marché du travail moins tendu, le shekel recule encore

Le dollar profite lui d'un contexte macroéconomique qui "reste favorable", et "continue de surprendre à la hausse", assuraient les analystes d'UBS.

Le shekel continuait pour sa part de pâtir du conflit entre Israël et le Hamas: la devise israélienne se stabilisait mardi vers 09H30 GMT (11H30, heure de Bruxelles) à 4,0128 shekels pour un dollar, après être tombée plus tôt en séance à 4,0329 shekels pour un dollar, un nouveau plus bas depuis huit ans et demi.