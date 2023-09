La marque Brita avertit de problèmes de sécurité pour ses produits "sodaTRIO"

La marque de filtres à eau Brita a averti jeudi d'un problème de sécurité touchant ses produits "sodaTRIO" et "sodaTRIO PRO", destinés à gazéifier l'eau. Le connecteur en plastique situé au sommet du réceptacle de protection pourrait ne pas être en mesure de résister à la pression exercée par la rupture d'une bouteille en verre lors de la gazéification. Des éclats de verre peuvent s'échapper du réceptacle de protection, présentant alors un risque de blessure.

Brita conseille dès lors aux consommateurs de ne plus utiliser de bouteilles en verre avec les machines à gazéifier "sodaTRIO" et "sodaTRIO PRO". Jusqu'au remplacement du dispositif, seule la combinaison de la machine à eau pétillante et d'une bouteille en acier inoxydable, inclue dans le kit, doit être utilisée.

L'avis de sécurité s'applique aux versions "blanche", "noire" et "inox".