La plus forte hausse des prix des aliments depuis 45 ans au Royaume-Uni

L'inflation s'est ainsi établie à 10,1% en mars, contre 10,4% en février. Les économistes prévoyaient un ralentissement à 9,8%.

Dans le détail, les prix des denrées alimentaires et des boissons non alcoolisées ont bondi de 19,1% en mars, ce qui représente la plus forte hausse depuis août 1977. Les prix du lait, du sucre et de l'huile d'olive ont progressé d'environ 40% sur un an.