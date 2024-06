La princesse Astrid en Norvège durant quatre jours pour une mission économique

La princesse Astrid se rendra en Norvège de dimanche à mercredi avec une délégation de plus de 450 personnes comptant notamment des ministres belges ainsi que des représentants d'entreprises et d'institutions de recherches.

Cette mission économique est l'une des deux visites du genre organisées chaque année par la Belgique. Les thèmes centraux de ce voyage seront la transition énergétique, l'économie circulaire, les sciences de la vie et le design. La ministre des Affaires étrangères a souligné lors du briefing préparatoire les "liens d'amitié étroits et anciens" qui réunissent la Belgique et la Norvège.

Le pays nordique n'est pas le plus grand partenaire commercial de la Belgique mais Mme Lahbib a souligné l'intensification des collaborations au cours de ces dernières années et les futures opportunités.