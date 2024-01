La rentabilité des entreprises a continué de baisser au troisième trimestre 2023

Les sociétés non financières ont vu leur taux de marge se dégrader au troisième trimestre 2023, selon des chiffres publiés mercredi par la Banque nationale de Belgique (BNB). Leur rentabilité se trouve désormais à leur niveau le plus bas depuis la crise du Covid-19.

Au cours du troisième trimestre 2023, le taux de marge est descendu à 41,7%, contre 42,2% lors de la période précédente. Il s'agit dès lors du sixième trimestre consécutif au cours duquel ce taux a chuté, et du niveau le plus bas depuis le second trimestre de 2020 (41%).

Début 2022, le taux de marge avait atteint son niveau le plus élevé depuis le début des mesures de la BNB, en 1995. Cette hausse s'était alors répercutée sur les prix définis par les entreprises.