La Russie trébuche à la 7e place des partenaires commerciaux du North Sea Port

La Russie a rétrogradé à la septième place des partenaires commerciaux du North Sea Port, une entité regroupant les bases portuaires de Gand et, aux Pays-Bas, Terneuzen et Flessingue. Avant l'éclatement de la guerre en Ukraine, le pays constituait encore le principal partenaire commercial du port. La direction s'attend à ce que les échanges avec la Russie et l'Ukraine diminuent encore à l'avenir.

Au cours du trimestre précédent, le flux de marchandises échangées avec la Russie a diminué de moitié (900.000 tonnes) par rapport à la même période, l'année passée. Cette baisse a été compensée par l'importation de marchandises supplémentaires, principalement en provenance d'Australie, indique le port.