La SNCB augmentera ses tarifs de près de 6 % à partir du 1er février

Tant les tarifs régulés (abonnements domicile-école et domicile-travail, le ticket standard et les Senior et Youth Tickets de 2e classe, ainsi que le ticket avec réduction Intervention Majorée) que les tarifs non régulés (tels que le Youth Multi, le Standard Multi et le Local Multi) seront indexés de 5,9%.

La SNCB procède généralement chaque année à la même période à une adaptation à la hausse de ses tarifs. L'alignement sur l'indice des prix à la consommation répond aux dispositions du contrat de service public conclu avec le gouvernement, précise-t-on.