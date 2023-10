La valeur des crédits pour les rénovations énergétiques dépasse les 500 millions en 2023

Selon les données publiées par l'Union professionnelle du crédit (UPC) et relayées par Febelfin, la valeur totale des crédits à la consommation octroyés a progressé de 10,2% pour atteindre un peu plus de 5 milliards d'euros au premier semestre.

En particulier, le nombre de crédits à la consommation pour les rénovations énergétiques (isolation ou installation de pompes à chaleur et de panneaux solaires entre autres) a poursuivi sa croissance des dernières années en raison de la crise énergétique mondiale et de nouvelles obligations légales. Au premier semestre 2023, leur nombre s'est élevé à 31.000 unités (+17,5% par rapport au premier semestre 2022) et leur valeur a atteint un total de 547.894.000 euros (+34,2% en un an).