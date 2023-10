La vente de speed pedelecs neufs en baisse au mois de septembre

"Sur le marché de l'occasion, septembre s'est révélé un mois très fort qui a renoué avec les mois records plus tôt cette année, en conséquence de quoi il s'est immatriculé au cours des neuf premiers mois 840 occasions de plus (+18,6%) qu'en 2022, et même 155,4% de plus qu'il y a deux ans. Les trois premiers trimestres de cette année comptabilisent déjà 5.345 unités", indique le porte-parole de Traxio, Filip Rylant, cité dans le communiqué.

Par ailleurs, le nombre de vélos à grande vitesse immatriculés par des particuliers a chuté de 35,2%. "Au fil des 9 premiers mois de 2023, les particuliers, responsables de la moitié des ventes de 2022, ont vu leur part de marché dégringoler pour se chiffrer à seulement 35%", précise Traxio.