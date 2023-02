La Ville confie le futur département horeca à une filiale de la Régie communale autonome

L'opposition MR et N-VA s''est déclarée totalement opposée au projet qu'elle verrait mieux géré par le secteur privé. Selon Geoffroy Coomans de Brachène (MR), une formulation inadéquate du cahier des charges a produit un effet dissuasif pour ce secteur pourtant bien plus à même d'exploiter ce type d'activité.

Le PTB a également voté contre. La formation d'extrême gauche préférerait un tout autre projet, valorisant davantage la démocratie.

Le bourgmestre de la Ville, Philippe Close (PS) a répété que le projet de rénovation du bâtiment de la Bourse visait à impulser une nouvelle dynamique au cœur de la capitale en développant un nouveau pôle culturel, économique et touristique autour de la culture de la bière belge dans le bâtiment emblématique de la Bourse. Il constituera une vitrine du secteur brassicole belge avec lequel il est développé.

Les espaces restaurant, brasserie/café-salon, skybar et museumshop doivent être conçus comme étant partie intégrante du projet, et donc complémentaires au centre d'expérience. Ces espaces n'ont pas vocation à exister et à être exploités indépendamment du "Belgian Beer World". Ils seront ouverts principalement durant les heures d'ouverture du "Belgian Beer World" et ne seront accessibles que de manière limitée en dehors de ces heures d'ouverture.