L'action Credit Suisse en chute libre, les Bourses boivent la tasse

Peu après 15H00, l'action chutait de plus de 25% après avoir dévissé de plus de 30% en début d'après-midi, à un plus bas historique d'1,55 franc suisse.

Les Bourses buvaient la tasse dans la foulée, les déboires de Credit Suisse ravivant les craintes liées au secteur bancaire. A 14h45, Paris dévissait de 2,97%, Londres de 2,76%, Francfort de 2,43% et Milan de 4,01%. L'indice du secteur européen des banques (Stoxx 600 Banks) plongeait de plus de 7%.