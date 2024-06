L'activité économique bruxelloise en légère croissance en 2023

Dans un contexte international tendu, la Région bruxelloise a connu en 2023 une activité économique en légère croissance, grâce à une progression de l'activité marchande ainsi qu'une reprise des investissements. C'est ce qui ressort mardi du dernier baromètre conjoncturel de l'Institut bruxellois de statistiques et d'analyse (Ibsa).

Les investissements du secteur marchand bruxellois ont également fortement progressé, de 17% par rapport à 2022 (contre +12% en Belgique). La confiance des entrepreneurs bruxellois reste cependant à un niveau bas, notamment en raison d'un contexte international difficile entre la guerre en Ukraine et au Moyen-Orient ainsi que la volatilité des prix, constate l'Ibsa.

L'Ibsa pointe une année 2023 "relativement bonne pour l'activité marchande bruxelloise", avec une croissance de 0,7% sur base annuelle, soit 0,3 point de pourcentage de plus que dans le reste de la Belgique. Cette hausse est principalement portée par le secteur des services aux personnes (horeca, activités sportives et récréatives).

La production de l'industrie manufacturière et celle du secteur de la construction ont par contre diminué en 2023, respectivement de 2,3% et de 6% sur un an. Le secteur des services à la production, qui génère près de trois quarts de la valeur de la production de l'économie marchande bruxelloise, s'est par également replié, de 0,4% par rapport à 2022. La croissance de l'économie bruxelloise est principalement due à une forte hausse du secteur des services aux personnes, qui a grimpé de 9% sur base annuelle.

Dans le même temps, l'Ibsa constate une hausse du nombre de salariés, plus forte qu'en Belgique (+2% à Bruxelles contre +0,4% dans le pays), mais également une hausse du chômage qui semble toutefois fléchir au premier trimestre 2024. C'est principalement le chômage des jeunes qui fait croître ce chiffre, analyse l'institut.