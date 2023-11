L'Afsca met en garde contre les compléments alimentaires vendus en ligne

A l'approche du Black Friday, l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca) rappelle, jeudi, que les compléments alimentaires achetés en ligne ne sont pas toujours sûrs. Un peu plus de la moitié des produits testés en 2022 étaient non conformes.

Par ailleurs, l'Afsca, en collaboration avec la Douane, effectue des contrôles sur l'importation de colis postaux et notamment de compléments alimentaires achetés sur internet: 14.945 petits envois ont été contrôlés en 2022, dont 2.195 (14%) étaient non conformes.

L'Agence a notamment mis en place une cellule spécialisée qui écume le web et examine les boutiques en ligne proposant des denrées et compléments alimentaires aux consommateurs belges. En 2022, celle-ci a contrôlé 262 boutiques en ligne, dont 86 dans le secteur des compléments alimentaires.

Cinquante-huit analyses ont également été menées sur des compléments alimentaires et 32 d'entre elles ont donné un résultat non conforme, avec notamment la présence de substances médicamenteuses pourtant interdites dans ces produits. Les substances médicamenteuses les plus fréquemment trouvées sont le sildénafil - utilisé pour traiter les troubles de l'érection et l'hypertension artérielle pulmonaire - et la sibutramine - qui joue un rôle contre l'obésité. Pourtant, la loi est claire à ce sujet : aucune substance médicamenteuse ne peut faire partie de la composition d'un complément alimentaire.

L'Agence prodigue à cette occasion plusieurs conseils aux consommateurs en leur rappelant notamment de vérifier si les produits qu'ils achètent sont connus en Belgique, lire des avis sur ce qu'ils achètent et chercher des informations sur les entreprises qui les vendent, par exemple leur numéro d'entreprise afin de vérifier si elles sont connues des autorités belges.

En cas de doute ou de plainte, les consommateurs peuvent toujours contacter l'Afsca via un formulaire sur son site web ou par téléphone au 0800/13.550.