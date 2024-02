L'association des fabricants de chauffage insiste sur la décarbonation dans son mémorandum

L'association belge des fabricants et importateurs de chauffage (ATTB) a avancé vendredi 10 domaines de préoccupation dans un mémorandum adressé aux décideurs politiques. L'association souligne notamment le rôle crucial de la décarbonation et des énergies renouvelables dans le secteur du chauffage.

L'association préconise notamment d'établir un calendrier d'objectifs et d'évaluations jusqu'en 2050. Pour ce faire, elle vise notamment à mettre en œuvré les objectifs fixés de -55 % d'émissions de CO2 d'ici 2030 et de zéro émission d'ici 2050. "Il est essentiel d'intégrer ces nouvelles directives strictes dans les législations nationales", avance l'ATTB.

Par ailleurs, l'ATTB préconise également la défiscalisation des prix de l'électricité. Elle assure que le rapport de prix actuel entre l'électricité et les combustibles fossiles n'incite pas à investir dans des solutions à haut rendement énergétique comme les pompes à chaleur. L'association souhaite notamment que la relation entre les prix de l'électricité et le gaz naturel soit revue et que les taxes, les accises et les impôts sur l'électricité glissent vers les énergies fossiles.

En outre, l'ATTB souhaite une transition énergétique inclusive pour les personnes défavorisées. "Pour une transition énergétique inclusive, l'ATTB préconise des mesures proactives telles qu'une maison de l'énergie ou un bus d'information pour atteindre les groupes cibles les plus faibles", avance l'association. Elle souhaite par ailleurs que l'aide financière cible les propriétaires les moins fortunés avec "un traitement facile et rapide des demandes de prime".