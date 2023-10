L'astuce de Marc pour économiser du temps et de l'argent en voiture: "Venez voir ce qu'il y a dans mon coffre"

Vous êtes nombreux à mettre en place des astuces pour faire baisser le prix de vos factures. Regrouper tous ses déplacements en voiture fait, par exemple, partie des solutions proposées par les citoyens via RTL info Solutions.

Marc est courtier et consultant en stratégie d’entreprises. Pour ses clients, il se déplace sans cesse et partout en Wallonie. La route, c’est son quotidien. Jusqu'à récemment, il n'anticipait pas ses déplacements. "Avant, j'allais au bureau et s'il fallait des sandwichs à midi, je reprenais ma voiture, s'il fallait du matériel ou autre, je reprenais ma voiture", explique le courtier qui reconnaît qu'il était "en permanence dans [sa] voiture".

