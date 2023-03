Le BEL 20 a balayé son rebond de la veille alors que l'or bondissait

Le secteur bancaire restait déprimé avec des plongeons de 4,98% en KBC (60,62) et de 9,58% en ING (10,78) hors indice, les plus fortes baisses du BEL 20 revenant toutefois à Aperam (32,88) et Solvay (96,12) avec des décotes de 7,61 et 6,27% devant Sofina (195,70) et Ageas (39,56), en baisse de 4,72 et 4,03%.

UCB (79,10) et Galapagos (36,03) valaient 1,69 et 0,36% de moins que la veille, AB InBev (55,77) et Colruyt (25,54) reculant de 1,73 et 2,15%, D'Ieteren (166,20) et Umicore (29,90) de 3,48 et 2,92%, GBL (73,92) et Ackermans (147,10) de 2,56 et 2,58%.