Le BEL 20 dépasse les 3.700 points après le maintien des taux de la BCE

Partager:

La BCE ayant maintenu ses taux inchangés avec des annonces rassurantes, l'indice BEL 20 et ses voisins européens devaient montrer plus d'optimisme jeudi après-midi, l'indice bruxellois gagnant finalement 0,63% à 3.718,28 points avec 13 de ses éléments dans le vert.

Syensqo (81,43) et Umicore (20,47) se distinguaient par des bonds de 4,24 et 4,17% en compagnie de D'Ieteren (192,20) qui progressait de 2,23% devant Melexis (81,50) et Ackermans (157,80), en hausse de 1,18 et 1,61%. AB InBev (56,14) et Ageas (38,56) valaient 0,83 et 0,36% de plus que la veille alors que KBC (67,58) reperdait 0,65% en compagnie de Proximus (7,57) qui perdait 1,41% après l'annonce de sa sortie de l'indice.

Solvay (23,50) était négative de 0,21%, UCB (109,60) progressant de 0,55%, arGEN-X (358,40) et Galapagos (31,69) de 0,06 et 0,13%. Azelis (19,54) ne perdait plus que 1,3% après avoir plongé de 7% à l'annonce de ses résultats. Inclusio (13,85) ne cédait plus que 0,7% après son bond de la veille alors que Belysse (0,82) ajoutait 1,2% aux 15,7% gagnés mercredi. Unifiedpost (3,25) et Atenor (5,88) rebondissaient par ailleurs de 7,6 et 5%, Cenergy (7,60) et Tubize (87,90) s'appréciant de 3 et 3,3%, Econocom (2,13) et DEME (143,80) de 3,1 et 2,6%.