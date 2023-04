Le BEL 20 est repassé dans le rouge, Sofina en tête

AB InBev (60,99) cédait 0,28% tandis que KBC (63,28) et Ageas (39,56) reperdaient 0,53 et 0,30% contrairement à GBL (78,38) et Elia (122,40) qui s'appréciaient de 0,13 et 0,41%, Barco (27,46) et UCB (82,58) de 0,51 et 0,46%.

Sofina (207,00) pesait sur la tendance en plongeant de 3% alors que Aperam (32,08) et Umicore (30,39) reculaient de 2,20 et 2,31%, Proximus (8,92) de 2,02%.

arGEN-X (331,60) et Galapagos (34,39) valaient 0,33 et 1,35% de moins que lundi, D'Ieteren (177,00) et Melexis (103,40) reperdant 1,17 et 1,15%.

Hors indice, Agfa-Gevaert (2,80) et Tessenderlo (29,45) avaient ramené leurs gains à 5,2 et 2,8% tandis que Azelis (22,22) et Xior (28,60) plongeaient toujours de 5,5 et 6,8% en compagnie de Colruyt (25,86) et Ekopak (18,50) qui chutaient de 3,5 et 2,6%, rejointes par la BNB (552,00), négative de 3,1%.

Biocartis (0,624) et Mithra (2,815) progressaient enfin de 3,1 et 2,9%, Celyad (0,83) abandonnant 2,3%.