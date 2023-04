Le BEL 20 est repassé dans le vert en fin d'après-midi

Dix de ses éléments étaient teintés de vert, AB InBev (60,20) et Elia (123,20) en tête avec des regains de 2,40 et 2,50%, les résultats de Barco (26,80) et WDP (27,42) pesant par contre sur la tendance en faisant toujours reculer celles-ci de 2,33 et 3,31%.

KBC (66,46) et Ageas (40,70) étaient positives de 0,70 et 0,15%, arGEN-X (344,70) et Solvay (108,75) s'appréciant de 0,94 et 0,09% tandis que UCB (86,18) reculait de 0,46%, Umicore (30,49) et Aperam (32,42) de 1,52 et 1,46%.