Le Bel 20 et ses voisins ont dérapé sur l'inflation allemande

Quatorze éléments de l'indice bruxellois étaient en baisse, emmenés par Cofinimmo (84,00) et WDP (28,02) qui chutaient de 3,95 et 3,25% en compagnie de Aedifica (78,20) et VGP (83,20), négatives de 2,37 et 2,23%, Elia (120,60) abandonnant de son côté 3,37%.

AB InBev (56,62) avait viré de 1,07% à la baisse comme KBC (70,28) et Ageas (42,70) qui cédaient 0,59 et 0,07%.

Solvay (107,45) et UCB (80,54) étaient négatives de 0,74 et 1,03% alors que Galapagos (35,10) et arGEN-X (348,40) gagnaient 0,63 et 1,81%.

D'Ieteren (184,90) était en hausse de 0,76%, Aperam (37,23) et Umicore (31,80) de 0,84 et 0,73% tandis que Proximus (8,65) et Sofina (232,40) se dépréciaient de 0,76 et 1,69%.

Bekaert (44,00) et Ontex (7,79) bondissaient par ailleurs de 5,2 et 3,9% après résultats, ceux de Deceuninck (2,695) étant salués de même par un bond de 5,5%. Econocom (3,17) et Qrf (11,00) repartaient de 3,4 et 6,8% à la hausse, Inclusio (15,65) gagnant de même 5,4% supplémentaires alors qu'Immobel (50,90) et Shurgard (44,25) reculaient de plus de 4%, Montea (75,10) Xior (30,55) de plus de 3%.