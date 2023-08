Le BEL 20 et ses voisins restent sur la défensive

AB InBev (51,38) reculait de 0,7%, KBC (68,90) et Ageas (38,03) de 0,1 et 0,2%, Aedifica (62,60) et UCB (79,56) étant momentanément inchangées tandis que arGEN-X (446,10) et Solvay (102,95) se dépréciaient de 0,3 et 0,9%.

D'Ieteren (160,50) et Proximus (6,59) valaient 0,2% de plus que vendredi alors que Aperam (27,30) et Umicore (26,92) perdaient 1,1 et 0,5%.

Econocom (2,66) et Bpost (4,59) progressaient par ailleurs de 1,9 et 2,1%, Roularta (15,80) et Van de Velde (34,00) de 1,3% ; Accentis (0,0282) et Banimmo (3,70) reculant par contre de 4,1 et 2,6%, Cenergy (6,75) et Sipef (55,30) de 1,3% comme la BNB (576,00).

ING (13,138) reculait de 2,3% mais gagnait 0,3% si on tenait compte de son détachement de coupon.