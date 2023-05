Le BEL 20 et ses voisins se replient dans le sillage de Wall Street

Wall Street s'orientant nettement à la baisse, mardi à l'ouverture, l'indice BEL 20 et ses voisins européens devaient porter leurs pertes à plus de 1%, l'indice bruxellois perdant finalement 1,09% à 3.760,41 points avec 16 de ses éléments en baisse.

Il bénéficiait toujours du soutien de arGEN-X (360,30) et Galapagos (36,85) qui bondissaient de 3,33 et 5,02% en compagnie de Melexis (87,70) et Barco (26,54) qui regagnaient 1,56 et 0,23%.

AB InBev (58,30) perdait de même 1,35% en compagnie de KBC (63,76) et Ageas (39,80), négatives de 1,57 et 1,46%.

Solvay (106,30) et UCB (84,22) valaient 2,34 et 0,24% de moins que vendredi, Sofina (204,60) et GBL (80,02) reculant de 1,54 et 1,57%, Aperam (32,92) de 1,88%.

Cofinimmo (84,25) et WDP (26,36) chutaient de 2,77 et 2,80%, Aedifica (74,00) de 2,31%, Proximus (7,47) et D'Ieteren (166,80) de 3,34 et 2,17%.

Bpost (4,19) et Unifiedpost (3,90) chutaient de 6 et 3,8%, Euronav (14,70) et Recticel (12,42) reperdant 5,1 et 3,9% tandis que des reculs de plus de 2% étaient notés en Roularta (17,10), Xior (28,10), Intervest Offices (18,20) et Deceuninck (2,29).

Belysse (1,095) et la BNB (520,00) étaient par contre positives de 3,3 et 4,8%, CFE (9,97) gagnant 1,7%.

DMS Imaging (0,021) et Mithra (2,605) chutaient enfin de 8,7 et 8,9%, Celyad (0,636) et Biotalys (6,30) abandonnant 3,6 et 3,1% alors que Oxurion (0,006) rebondissait de 7,1%.