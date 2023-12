Le BEL 20 franchit à nouveau les 3.600 points

Melexis (84,55) suivait avec un gain de 1,1% devant Galapagos (35,94) qui gagnait 0,9% alors que arGEN-X (420,70) reculait de 0,1%, Solvay (109,00) et UCB (74,28) de 0,3 et 0,4%.

WDP (27,28) et Aperam (31,14) étaient en tête avec des mieux de 3,3 et 2,5% en compagnie de Cofinimmo (68,50) et Aedifica (60,80) qui s'appréciaient de 2,3% chacune.

AB InBev (58,33) repassait d'une fraction dans le rouge tandis que KBC (54,06) et Ageas (39,68) étaient positives de 0,2 et 0,1%, D'Ieteren (157,60) et Elia (100,20) progressant de 0,3 et 1,2%.

Umicore (22,73) et Barco (15,49) valaient 0,7 et 0,2% de moins que la veille, Proximus (8,94) reperdant 0,1%.

La BNB (510,00) reperdait par ailleurs 4,8% après son bond de 8,3% de la veille, VGP (96,80) et Care Property Invest (13,52) gagnant par contre 2,2 et 2,4% tandis que Agfa-Gevaert (1,38) remontait de 2,5%.