Le BEL 20 recule à nouveau davantage que ses voisins européens

Avec une hausse de 0,3%, UCB (78,46) était la seule rescapée de l'indice bruxellois dont les baisses étaient emmenées par Proximus (8,73) et Aperam (32,75) avec des reculs de 3,4 et 2,4%, devant KBC (60,22) qui perdait 2%, ING (10,81) reculant de même par ailleurs de 2,5%.

Solvay (99,32) valait 1,4% de moins que la veille, arGEN-X (328,60) et Galapagos (34,60) cédant 1,3 et 0,9% tandis que D'Ieteren (171,00) et Sofina (196,30) abandonnaient 1,7 et 2,2%.