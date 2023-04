Le BEL 20 a réduit sa perte après un passage sous les 3.800 points

Après avoir reculé brièvement sous les 3.800 points et perdu jusqu'à 0,94% mardi peu après l'ouverture, l'indice BEL 20 devait progressivement réduire se perte jusqu'à ne céder que 0,18% en terminant à 3.825,77 points avec 13 de ses éléments dans le rouge.

Ageas (40,23) cédait 0,52% alors que AB InBev (60,08) et arGEN-X (358,40) soutenaient l'indice bruxellois en gagnant 0,43 et 1,62%, Sofina (207,00) remontant de 1,07%.

Umicore (29,07) et Melexis (93,60) emmenaient les baisses en abandonnant 1,56 et 1,53% devant KBC (64,82), négative de 1,34%.

Solvay (108,90) et UCB (87,94) ne gagnaient plus que 0,14 et 0,09%, Galapagos (35,09) progressant de 0,52%.

La journée était marquée par ailleurs par les plongeons de 18,7 et 31,8% de Bpost (4,53) et Sequana Medical (3,45), la première après un sérieux avertissement et, la seconde, suite à une augmentation de capital.

Agfa-Gevaert (2,69) chutait finalement de 6,4%, Euronav (15,73) et Ekopak (17,50) reculant de 2,1 et 2,5%, ING (11,50) et Belysse (1,075) de 2,7%.