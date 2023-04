Le Bel 20 se maintient de justesse au-dessus des 3.800 points

En tête, le poids lourd AB InBev (58,64) chutait de 3,25% devant Melexis (96,30) et Barco (26,92) qui abandonnaient 1,23 et 1,03%, arGEN-X (343,40) et Galapagos (34,79) cédant 0,78 et 0,88% tandis que Solvay (106,70) et UCB (86,48) s'appréciaient de 0,14 et 1,08%.

KBC (64,46) était positive de 0,12% tandis qu'Ageas (40,33) reculait de 0,49% en compagnie de Sofina (209,60) négative de 0,85%, Aperam (31,78) et Umicore (30,01) cédant 0,47 et 0,17%.