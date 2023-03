Le BEL 20 s'essouffle après une tentative de rebond

La prudence reprenait toutefois rapidement le dessus avec un BEL 20 qui ne gagnait plus que 0,3% vers onze heures à 3.640 points alors que KBC (60,60) avait elle-même viré d'une fraction dans le rouge.

Douze éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse avec Proximus (8,20) et AB InBev (56,92) qui regagnaient 2,2 et 2% devant arGEN-X (340,50) et Ackermans (149,00) qui s'appréciaient de 1,2 et 1,3%.